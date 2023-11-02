Haberler

Manisaspor'un eski başkanının karıştığı kazada 3 kişi öldü (3)

 - Güncelleme:

Güncel Haberler

ADLİYEYE SEVK EDİLDİİzmir'de, karşı yöne geçen motosiklete çarpışıp, 3 kişinin ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü Manisaspor eski başkanı Mehmet Haluk Çubukçu, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İzmir'de, karşı yöne geçen motosiklete çarpışıp, 3 kişinin ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü Manisaspor eski başkanı Mehmet Haluk Çubukçu, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kadir ÖZEN/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Haluk Manisaspor İzmir Hukuk Spor Güncel Haberler

title