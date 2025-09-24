Manisa'da Yılın Ahisi 94 Yaşındaki Abdül Balolsun Seçildi

Manisa'da 38. Ahilik Haftası etkinliklerinde yılın ahisi, 34 yıldır bakkallık yapan 94 yaşındaki Abdül Balolsun oldu.

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende MESOB Başkanı Hasan Geriter anıta çelenk sundu.

Mehter takımı eşliğinde Bedesten'e kortej yürüyüşü yapıldı, Şehzadeler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından temsili şet kuşanma töreni gerçekleştirildi.

MESOB Başkanı Geriter, Ahilik kültürünün ticarette dürüstlüğü ve mesleki denetimi öngördüğünü belirterek, esnaf ve sanatkarın toplumun bel kemiği olduğunu söyledi.

Programda, Akhisar ilçesinde daha önce marangozluk ve demircilik yapan, 34 yıldır ise bakkal işleten 94 yaşındaki Abdül Balolsun yılın ahisi seçildi. Yılın kalfası Soma'dan oto döşemecisi Yunus Emre Çıplak, yılın çırağı ise 16 yaşındaki Muhammet Can Yaşar oldu.

Protokol üyeleri esnafa ödüllerini verdi.