Haberler

Manisa'da Yılın Ahisi 94 Yaşındaki Abdül Balolsun Seçildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da düzenlenen 38. Ahilik Haftası etkinliklerinde 94 yaşındaki Abdül Balolsun, yılın ahisi seçildi. MESOB Başkanı Hasan Geriter, törende esnaf ve sanatkarın toplum için önemine değindi. Ayrıca yılın kalfası ve çırağı da ödüllendirildi.

Manisa'da 38. Ahilik Haftası etkinliklerinde yılın ahisi, 34 yıldır bakkallık yapan 94 yaşındaki Abdül Balolsun oldu.

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende MESOB Başkanı Hasan Geriter anıta çelenk sundu.

Mehter takımı eşliğinde Bedesten'e kortej yürüyüşü yapıldı, Şehzadeler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından temsili şet kuşanma töreni gerçekleştirildi.

MESOB Başkanı Geriter, Ahilik kültürünün ticarette dürüstlüğü ve mesleki denetimi öngördüğünü belirterek, esnaf ve sanatkarın toplumun bel kemiği olduğunu söyledi.

Programda, Akhisar ilçesinde daha önce marangozluk ve demircilik yapan, 34 yıldır ise bakkal işleten 94 yaşındaki Abdül Balolsun yılın ahisi seçildi. Yılın kalfası Soma'dan oto döşemecisi Yunus Emre Çıplak, yılın çırağı ise 16 yaşındaki Muhammet Can Yaşar oldu.

Protokol üyeleri esnafa ödüllerini verdi.

Kaynak: AA / Yusuf Böyük - Güncel
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar verdi

YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'yle ilgili kararını verdi
Yol çöktü, kentin göbeğinde 50 metrelik çukur oluştu! Olay anı kamerada

Kentin göbeğinde 50 metrelik çukur oluştu! Çökme anı korkunç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük çocukların oyunu ölümle bitti

Çocukların oyunu ölümle bitti! Daha 4 yaşındaydı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.