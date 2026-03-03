Manisa'da fabrikadan hırsızlığa karışan 7 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir fabrikanın idari binasındaki kasaları keserek hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 7 Şubat'ta İstasyon Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın yönetim ofisinde meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin yürütülen soruşturmada, iş yeri ve çevresindeki çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsü incelendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, yüzleri maskeli 5 şüphelinin duvardaki telleri keserek içeri girdiği, yangın merdiveninden çatıya çıkıp idari binadaki yönetim ofisine ulaştığı ve 2 çelik kasayı keserek içindeki para, döviz ve altınları aldıkları belirlendi.

Olay tarihlerinde Manisa'ya giriş ve çıkış yapan araçların görüntülerini inceleyen ekipler, zanlıların İstanbul'dan geldiğini ve soygunun ardından tekrar İstanbul'a döndüklerini tespit etti.

İstanbul ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve telsiz ele geçirildi.

Zanlıların ayrıca Akhisar, Bandırma, Orhangazi ve Söğüt ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarına da karıştıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.T. (43), K.T. (42), V.T. (33), A.T. (41), Z.Y. (53), U.K. (22), F.K. (34) tutuklandı, M.Y.K. (35) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fabrikadaki kasalardan yaklaşık 30 milyon lira değerinde para, döviz ve altın çalındığı öğrenildi.