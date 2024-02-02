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Manisa 1'inci Komando Eğitim Tugayı'nda 3 Bin 660 Er Yemin Etti

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Manisa 1'inci Komando Eğitim Tugayı'nda düzenlenen törende, 3 bin 660 erbaş ve er yemin etti. Törene 7 bin 642 aile ferdi katıldı.

MANİSA 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törende, 3 bin 660 erbaş ve er yemin etti.

Manisa 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen 2023/4'üncü tertip 3'üncü kademe erlerin töreni yapıldı. Tugay Komutanlığı'nın tören alanında düzenlenen, 3 bin 660 erbaş ve erin yemin ettiği törene 7 bin 642 aile ferdi katıldı. Manisa Valisi Enver Ünlü, 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Zeynel Abidin Alptekin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü'nün de yer aldığı törende, birliğe ilk katılan asker tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı. Vali Ünlü, eğitimi başarıyla bitiren askerlere başarı belgelerini takdim etti. Komando yemini eden askerler daha sonra aileleri ile buluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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