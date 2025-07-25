Mamak'ta Yüzme Kurslarına Yoğun Talep

Mamak Belediyesine bağlı yüzme havuzlarında düzenlenen yaz dönemi kurslarına yoğun ilgi gösterildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçedeki 4 farklı yüzme havuzunda kurlar düzenlendiği belirtildi.

Yaz aylarında artan talebe bağlı olarak eğitim saatleri genişletilen kurslara katılan kursiyer sayısının 2 bin 700'e ulaştığı, 800'ün üzerinde vatandaşın da serbest yüzücü olarak havuzlardan faydalandığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, yüzme havuzlarının hizmet kapasitesini daha da arttırmayı amaçladıklarını belirterek, "Havuzlarımızda her yaştan vatandaşımıza planlı, güvenli ve hijyenik bir ortamda spor yapma imkanı sunuyoruz. Hedefimiz, Mamak'ın her mahallesinde vatandaşlarımızın bu imkanlara eşit şekilde erişebilmesidir. Tüm hemşerilerimizi sporun ve sağlıklı yaşamın birleştirici gücünden faydalanmaya davet ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

?