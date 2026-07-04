Haberler

Maltepe'de kuyumcu dükkanı silahlı ve maskeli 2 kişi tarafından soyuldu

Maltepe'de kuyumcu dükkanı silahlı ve maskeli 2 kişi tarafından soyuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Maltepe'de motosikletle gelen silahlı ve maskeli 2 kişi, bir kuyumcudan altın çalarak kaçtı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Maltepe'de bir kuyumcu dükkanına motosikletle gelen silahlı ve maskeli 2 kişi, bir miktar altın çaldıktan sonra kaçtı.

Zümrütevler Mahallesi Tülin Caddesi'ndeki kuyumcu, silahlı ve maskeli 2 şüpheli tarafından soyuldu.

Zanlılar, kuyumcudan bir miktar altın aldıktan sonra motosikletle uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kuyumcu dükkanında inceleme yapan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız
Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı

Bakan Şimşek önüne gelir gelmez imzaladı! Milyonlarca kişiyi etkiliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Akademisyenle fotoğraf çektirmeyen Boğaziçili öğrenciye ceza' iddiası

Mezuniyet törenine damga vuran Boğaziçili öğrenciye ağır ceza
Tırın altına giren otomobilden acı haber! Baba ile oğlu hayatını kaybetti

Tırın altına giren otomobilden iki acı haber
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki

Şahan Gökbakar, meslektaşının tutuklanması sonrası sessizliğini bozdu
Seri tacizcinin yeni vukuatı! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti

Bir görüntü daha! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
İstanbul'a beklenen yağış başladı! Sokaklar ve caddeler dakikalar içinde göle döndü

Ve beklenen oldu! İstanbul dakikalar içinde bu hale geldi
Uludağ'da yaz ortasında kutup manzarası! 'Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı'

Görüntü Uludağ'dan! "Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı"
Bir can kaybı daha! Kentte bilanço ağırlaşıyor

Bir can kaybı daha! Kentte bilanço ağırlaşıyor