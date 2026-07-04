Maltepe'de kuyumcu dükkanı silahlı ve maskeli 2 kişi tarafından soyuldu
İstanbul Maltepe'de motosikletle gelen silahlı ve maskeli 2 kişi, bir kuyumcudan altın çalarak kaçtı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
İstanbul Maltepe'de bir kuyumcu dükkanına motosikletle gelen silahlı ve maskeli 2 kişi, bir miktar altın çaldıktan sonra kaçtı.
Zümrütevler Mahallesi Tülin Caddesi'ndeki kuyumcu, silahlı ve maskeli 2 şüpheli tarafından soyuldu.
Zanlılar, kuyumcudan bir miktar altın aldıktan sonra motosikletle uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kuyumcu dükkanında inceleme yapan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Halis Akyıldız