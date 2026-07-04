Maltepe'de kuyumcu dükkanı silahlı ve maskeli 2 kişi tarafından soyuldu

İstanbul Maltepe'de bir kuyumcu dükkanına motosikletle gelen silahlı ve maskeli 2 kişi, bir miktar altın çaldıktan sonra kaçtı.

Zümrütevler Mahallesi Tülin Caddesi'ndeki kuyumcu, silahlı ve maskeli 2 şüpheli tarafından soyuldu.

Zanlılar, kuyumcudan bir miktar altın aldıktan sonra motosikletle uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kuyumcu dükkanında inceleme yapan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.