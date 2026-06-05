Tarlada alev alan traktör kullanılamaz hale geldi

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, traktörde çıkan yangında traktör, balya bağlama makinesi ile 30 yeşil ot balyası yandı, yaklaşık 5 dönüm biçilmiş buğday tarlası zarar gördü.

Yangın, saat: 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Kırsal Deveci Mahallesi Soğuksu mevkisinde S.G.'ye ait tarlada meydana geldi. M.Z.'nin (72) kullandığı traktöre balyaların yüklendiği sırada traktörün motoru alev aldı. Kısa sürede traktörü saran alevler, arkasındaki balya makinesi ile biçilmiş buğday tarlasına sıçradı. Çevrede bulunanlar alevlere müdahale ederken, ihbarla bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, traktör ve balya makinesi kullanılamaz hale geldi. Yangında 30 yeşil ot balyası ile yaklaşık 5 dönüm biçilmiş buğday tarlası zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı