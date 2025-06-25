Malkara'da 300 Dekar Buğday Tarlası Yandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Çavuşköy Mahallesi'nde çıkan yangında 300 dekar buğday ekili alan zarar gördü. Mahalle sakinleri yangına müdahale ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir tarlada çıkan yangında 300 dekar buğday ekili alan yandı.
Çavuşköy Mahallesi'nde hasadı beklenen buğday tarlasında yangın çıktı.
Mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vatandaşlar, tarla kenarlarını traktörle sürerek yangının yayılmasını engellemeye çalıştı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 300 dekar buğday ekili alan yandı.
Kaynak: AA / Ömür Çolak - Güncel