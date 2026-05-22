Muş'ta 55 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Muş'un Malazgirt ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 55 gümrük kaçağı cep telefonu, 9 kablosuz kulaklık ve 2 kaçak eşya ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Şüphelilerin ikametgahlarında yapılan aramalarda 55 cep telefonu, 9 kablosuz kulaklık ve 2 gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.
5 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Sabri Yıldırım