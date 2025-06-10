Malavi'de Balıkçılık: Kıyı Halkı Gece Avlanıyor
Doğu Afrika ülkesi Malavi'de kıyı halkı, gece saatlerinde Malavi Gölü'nde balık avlayarak geçimini sağlıyor. Gece boyunca avlanan balıklar, sabahları kıyıya getirilerek yerel balık dükkanlarına satılıyor.
Doğu Afrika ülkesi Malavi'de balıkçılıkla uğraşan kıyı halkı, gece saatlerinde tuttukları balıkları sabahın ilk ışıklarıyla karaya çıkartıyor.
Mangochi kentinin, Malavi Gölü'ne kıyısı olan bölgelerinde yaşayan halkın büyük kısmı geçimini balıkçılıkla sağlıyor.
Her gün güneş batarken tekne ve motorlarıyla göle açılan balıkçılar gece boyunca avlanıyor.
Balıkçılar günün ilk ışıklarıyla kıyıya gelerek, tuttukları balıkları çevre kentlerdeki balık dükkanlarına ve yerel halka satıyor.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel