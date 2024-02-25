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Malatya'nın Coğrafi İşaretli Bilik Ekmeği İl Dışına Gönderiliyor

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan Hatice Koç, ilçenin coğrafi işaret tescilli ürünü bilik ekmeğini yaparak il dışına gönderiyor. Koç, toprak tandırda pişirdiği ekmekleri farklı illere göndererek hemşerilerinin hasretini gideriyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan Hatice Koç, ilçenin coğrafi işaret tescilli ürünü bilik ekmeğini yaparak il dışına gönderiyor.

Tecde Mahallesinde 15 yıldır ekmek üretimi yaparak aile ekonomisine katkı sağlayan Hatice Koç, yöresel bilik ekmeği, yufka ve tandır üretiyor.

Ekmekleri toprak tandırda pişirdiğini belirten Koç, ürettiği ekmekleri Hatay, Mersin, Kütahya, İzmir, İstanbul, Eskişehir ve Adıyaman'a gönderdiğini söyledi.

Kendisinden ekmek alanların çok memnun olduğunu ifade eden Koç, "Güvenerek ekmeklerini alıyorlar. Temiz ortamda, doğal ve lezzetli ekmek üretiyoruz. Bu yüzden Malatya hasreti duyan hemşerilerimiz yoğun talepte bulunuyor." dedi.

Bilik ekmeğinin lezzetli olmasının sebebinin toprak tandır ve köz ateşinde pişmiş olması olduğunu belirten Koç, "Süt, tereyağı, zeytinyağı ve ayçiçek yağı karışımıyla birlikte, üzerine sürmek için susam, haşhaş ve çörek otunu kullanıyorum. Zaman zaman pekmez ve yumurta akı ekliyorum." diye konuştu.

Ramazan ayında tandırda Ramazan pidesi de çıkarmayı planladığını kaydeden Koç, "Toprak tandırda, odun ateşinde, organik undan, yağsız olarak yapacağım. Yöresel bilik ekmeğinden farkı yağsız olması." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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