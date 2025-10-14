Malatya Havalimanı Yılın İlk 9 Ayında 636 Bin Yolcu Ağırladı

Malatya Havalimanı, yılın ilk 9 ayında 636 bin 507 yolcuya hizmet verdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya Havalimanı'nda 9 ayda 4 bin 384 uçak seferi düzenlendi, 5 bin 108 ton ise yük taşındı.

Havalimanında eylül ayında 620 yon yük taşınırken iniş kalkış yapan uçak sayısı ise 520 oldu.

