Malatya Havalimanı Yılın İlk 9 Ayında 636 Bin Yolcu Ağırladı

Malatya Havalimanı, 2023 yılının ilk 9 ayında toplam 636 bin 507 yolcuya hizmet verdi. Aynı dönemde 4 bin 384 uçak seferi gerçekleştirildi ve 5 bin 108 ton yük taşındı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya Havalimanı'nda 9 ayda 4 bin 384 uçak seferi düzenlendi, 5 bin 108 ton ise yük taşındı.

Havalimanında eylül ayında 620 yon yük taşınırken iniş kalkış yapan uçak sayısı ise 520 oldu.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
