Malatya Havalimanı Mayıs'ta 70 Bin Yolcu Ağırladı

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Malatya Havalimanı, Mayıs ayında iç hatlarda 70 bin 177, dış hatlarda ise 555 yolcuya hizmet verdi. Toplamda iniş kalkış yapan uçak trafiği 505 olarak kaydedildi.

Malatya Havalimanı'nı mayıs ayında 70 bin 732 yolcuya hizmet verdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya Havalimanı'nın mayıs ayında iç hat yolcu trafiği 70 bin 177, dış hatlarda ise 555 olarak kayıtlara geçti.

Malatya Havalimanı'na iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 496, dış hatlarda 9 olmak üzere toplamda 505'e ulaştı.

Yük, kargo, posta, bagaj trafiğiyse mart ayında toplamda 479 ton oldu.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
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