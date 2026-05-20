Gaziantep'te 5.6 Büyüklüğündeki Deprem Hissedildi

Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem Gaziantep'te de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar ve esnaf tedirgin olup sokağa çıkarken, bazıları 6 Şubat depremlerini hatırlattığını belirtti.

Malatya'daki 5.6 büyüklüğündeki deprem, Gaziantep'te de hissedildi. Depremi hisseden esnaf ve vatandaşlar, kendilerini sokağa attı. Gaziantep'te bazı esnaf, iş yerlerini açmak için geldiklerinde depremi hissettiklerini ve tedirgin oldukları için sokakta beklediklerini söyledi. Bazı esnafsa ailelerini güvenli bir bölgeye bıraktıktan sonra gelip, iş yerlerini açtıklarını belirtti. 6 Şubat'ı hatırladıklarını söyleyen vatandaşlar, depremin çok şiddetli olduğunu da vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
