Malatya'da Çiftçilere 3,8 Milyar Lira Destek Ödemesi Yapılacak

Malatya Valisi Seddar Yavuz, zirai dondan etkilenen çiftçilere 3,8 milyar lira destek ödemesinin kısa sürede yapılacağını bildirdi.

Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, TARSİM kapsamında çiftçilere 3,1 milyar lira destek ödemesinin yapıldığını hatırlattı.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan üreticilere ise ödemelerinin kısa sürede yapılacağını aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"TARSİM kapsamında Malatyalı çiftçilerimize 3,1 milyar lira destek ödemesi tamamlanmıştır. Ayrıca tarım sigortası bulunmayan çiftçilerimize yönelik 3,8 milyar lira tutarındaki destek ödemeleri de önümüzdeki günlerde başlayacaktır. Böylece çiftçilerimize toplamda 6,9 milyar lira destek ödemesi yapılacaktır. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyor, alın teriyle toprağa değer katan tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diliyor, bereketli kazançlar temenni ediyorum."