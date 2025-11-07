Malatya'da Suç Örgütü Davasında 116 Sanığın Yargılanmasına Devam Ediliyor

Malatya'da, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla 56'sı tutuklu 116 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşması, sanık sayısının fazla olması nedeniyle Salköprü Mahallesi'ndeki Muhammed Ali Clay Spor Salonu'nda görülüyor.

Basın mensuplarının alınmadığı duruşmada, yurt dışında olması nedeniyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan örgütün elebaşı Serdal A. (38) ile firari sanık Turan K. (39) dışındaki tüm sanıklar hazır bulundu.

Dört gündür süren duruşmanın bugünkü oturumunda sanıkların ifadelerinin alınması sürdü.

Duruşma, 10 Kasım Pazartesi gününe ertelendi.

Davanın Malatya Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamesinde, sanıkların, "kasten yaralama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tasarlayarak öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "silahla yağma", "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme nakletme satma", "tehdit", "silahla tehdit", "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" gibi çok sayıda suçtan 5 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezalarına çarptırılması talep ediliyor.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerinin kentte suç örgütüne yönelik 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 24 Şubat'ta operasyon düzenlenmiş, organize suç örgütüne mensup şüpheliler gözaltına alınmış, 56'sı tutuklanmıştı.