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Malatya'da Sahte Mühürle Altın İmalatı Operasyonu

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Malatya'da gerçekleştirilen operasyonda sahte mühürle düşük ayarda altın imalatı yaptıkları belirlenen 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonda ele geçirilen altınların güncel piyasa değeri 11 milyon 507 bin 484 lira olarak tespit edildi.

Malatya'da gerçekleştirilen operasyonda sahte mühürle düşük ayarda altın imalatı yaptıkları belirlenen 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte darphane mührüyle düşük ayarda altın imalatı yapan kuyumcu atölyesine operasyon düzenledi.

Atölyede yapılan aramada, düşük ayarlı 632 çeyrek altın, 155 yarım altın, 473 tam cumhuriyet altını, 25 ata altın, cumhuriyet, yarım, çeyrek ve ata lira altın basımı için kullanılan kalıp ile pullar ele geçirildi.

Y.K, A.K, ve S.M. hakkında "paraya eşit sayılan değerlerin sahteciliği" suçundan işlem başlatıldı.

Ele geçirilen altınların güncel piyasa değerinin 11 milyon 507 bin 484 lira olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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