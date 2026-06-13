Malatya'da sağanak etkili oldu
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar zor anlar yaşarken esnaf ürünlerini brandayla korumaya çalıştı.
Malatya'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Merkez ilçe Battalgazi'de öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Esnaf ise ürünlerinin üzerine branda çekerek yağıştan korumaya çalıştı.
Kaynak: AA / Muhammed Batu Ak