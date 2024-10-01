Malatya'da Kaçak İçecek Operasyonu: 380 Litre İçki Ele Geçirildi

Malatya'da 380 litre kaçak içki ele geçirildi, 3 şüpheliye işlem yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, kaçak içki ürettiği belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde 3 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon düzenlendi.

3 şüpheli yakalandı, 380 litre sahte rakı, 130 litre şarap, 16 ölçüm kiti, 14 malt aroması, 2 gliserin, 1 kaynatma kazanı, 1 fermente işlemi için kullanılan su deposu, 4 makaron dolum makinesi, 18 bin 540 makaron ile 24 kilogram tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.