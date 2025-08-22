Malatya'da Depremzedelere Kırsal Konut Teslimi Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, yapımı tamamlanan 79 kırsal köy konutunun hak sahiplerine teslimine başlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Yolkoru Mahallesi'nde, yapımı tamamlanan köy konutlarının teslimine başlandı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Doğanşehir ilçesine bağlı Yolkoru Mahallesi'nde inşa edilen 79 kırsal köy konutunun hak sahiplerine teslimine başladıklarını belirtti.

Yavuz, vatandaşlara "Hayırlı olsun." temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel
Anlaşma tamam! Beşiktaş'ta ikinci Rıdvan Yılmaz dönemi

Bir uçak daha iniyor! Süper Lig devi milli yıldızı kadrosuna kattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeğenini evde erkek arkadaşıyla yakalayan amca dehşet saçtı

Yeğenini evde sevgilisiyle yakalayan amca dehşet saçtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.