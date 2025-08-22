Malatya'da Depremzedelere Kırsal Konut Teslimi Başladı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, yapımı tamamlanan 79 kırsal köy konutunun hak sahiplerine teslimine başlandı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Yolkoru Mahallesi'nde, yapımı tamamlanan köy konutlarının teslimine başlandı.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Doğanşehir ilçesine bağlı Yolkoru Mahallesi'nde inşa edilen 79 kırsal köy konutunun hak sahiplerine teslimine başladıklarını belirtti.
Yavuz, vatandaşlara "Hayırlı olsun." temennisinde bulundu.
Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel