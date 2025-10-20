Malatya'da Depremlerden Etkilenen Esnafa Yeni İş Yerleri için Kura Çekimi

Malatya'da 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde iş yerleri yıkılan veya ağır hasar alan sanayi esnafı için yapılan 714 iş yerinin kurası perşembe günü çekilecek.

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, depremlerden etkilenen işletmelerin yeniden faaliyete geçmesini desteklemek için Yeşilyurt Sanayi Alanı'nda inşa edilen 714 iş yerinin tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, yapılan kesin başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kuraya katılmaya hak kazanan başvurular belirlenmiş olup, kura çekimi 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 09.00'da Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda, noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Deprem sonrası üretim ve istihdamın yeniden canlandırılması açısından büyük önem taşıyan bu süreç, şeffaflık ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda yürütülmektedir."