Malatya-Kaba inşaatı bitiren işçilerden halaylı kutlama

Güncelleme:
Battalgazi ilçesinde devam eden konut ve iş yeri inşaatının kaba inşaatı işçiler tarafından tamamlandı. Kutlama davul-zurna eşliğinde halaylarla gerçekleştirildi.

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde yapımı devam eden konut, iş yeri ve ofisin kaba inşaatını bitiren işçiler, davul-zurna eşliğinde halay çekerek kutlama yaptı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından kentte afet konutlarının yapımı devam ediyor. Kent genelinde yürütülen inşa çalışmalarında yaklaşık 16 bin işçi görev yapıyor. Niyazi Mısri Mahallesi'nde yapımı devam konut ve iş yerlerinin kaba inşaatı bitiren işçiler, davul-zurna eşliğinde halay çekerek kutlama yaptı.

Haber- Kamera: MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
