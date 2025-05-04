Makao'da İşçi Bayramı'nda Turist Sayısında Rekor Artış

Makao'da İşçi Bayramı'nda Turist Sayısında Rekor Artış
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Makao'ya İşçi Bayramı tatili boyunca gelen ziyaretçi sayısında önemli bir artış yaşandı. 1 Mayıs tarihli verilerle, pandemi sonrası en yüksek günlük turist sayısına ulaşıldığı bildirildi.

Çin'in güneyindeki Makao'da bulunan Senado Meydanı'ndaki turistler, 1 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Cheong Kam Ka/Xinhua)

MAKAO, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de İşçi Bayramı tatilinin ilk üç gününde Makao Özel İdari Bölgesi'ne gelen ziyaretçi sayısında kayda değer bir artış görüldü. Bölgeye yönelik bu ziyaretçi ilgisi, yerel turizme yeni bir canlılık getirdi.

Makao Kamu Güvenliği Polis Gücü'nün verilerine göre, sınır kapılarında perşembe günü 731.474, cuma günü 837.062 ve cumartesi günü 826.273 giriş-çıkış işlemi kaydedildi.

Bölge, cuma günü 221.968 ziyaretçiyle pandemi sonrası dönemin en yüksek günlük turist sayısına ulaşarak rekor kırdı.

Çin'in güneyindeki Makao'da bulunan Senado Meydanı'ndaki turistler, 1 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Cheong Kam Ka/Xinhua)Çin'in güneyindeki Makao'da bulunan St. Paul Harabeleri'nin yakınlarındaki turistler, 3 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Cheong Kam Ka/Xinhua)Çin'in güneyindeki Makao'da bulunan St. Paul Harabeleri'nin yakınlarındaki turistler, 3 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Cheong Kam Ka/Xinhua)Çin'in güneyindeki Makao'da bulunan St. Paul Harabeleri'nin yakınlarındaki turistler, 3 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Cheong Kam Ka/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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