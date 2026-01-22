Madrid-Barselona Arasındaki Yüksek Hızlı Tren Hattına Geçici Hız Sınırı Getirildi
İspanya'nın devlete ait demiryolu altyapı yöneticisi Adif, tren makinistlerinden gelen sarsıntı bildirimleri sonrası Madrid ile Barselona arasındaki yüksek hızlı tren hattının bazı bölümlerinde geçici hız sınırları getirildiğini açıkladı.
MADRİD, 22 Ocak (Xinhua) -- İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Atocha istasyonunda görülen yüksek hızlı trenler, 21 Ocak 2026.
İspanya'nın devlete ait demiryolu altyapı yöneticisi Adif, salı günü yaptığı açıklamada, tren makinistlerinin hat boyunca yaşanan sarsıntılara ilişkin bildirimlerde bulunmasının ardından Madrid ile Barselona arasındaki yüksek hızlı tren hattının belirli bölümlerine geçici hız sınırları getirildiğini bildirdi. (Fotoğraf: Gustavo Valiente/Xinhua)
