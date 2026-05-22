Haberler

Bağımsız Maden-İş Sendikası: Bayram Öncesi Maden İşçilerine Yaşatılan Bu Haksızlığın Çözülmesi Zorunludur

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bağımsız Maden-İş Sendikası, Özşen Madencilik'te işten çıkarılan 21 işçinin iade edilmediğini, maaş ve tazminat ödemelerinde belirsizlik olduğunu duyurdu. 25 Mayıs'ta yürüyüş ve basın açıklaması yapılacak.

(EDİRNE) - Bağımsız Maden-İş Sendikası, Özşen madencilikte yürütmüş oldukları direnişe yönelik, "Bayram öncesi maden işçilerine yaşatılan bu haksızlığın çözülmesi zorunludur" açıklamasında bulundu. Açıklamada, "Konkardato komiserliği ile iletişim kuruldu. İşkur tarafından ödenecek olan kısım ayın 26'sında ödeneceği belirtildi" yer aldı.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası (Bağımsız Maden-İş Sendikası), Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde faaliyet gösteren Özşen Madencilik işçilerinin maaş, mesai ve tazminat hakları için direnişe başladığını duyurmuştu. Sendika bugün yaptığı açıklamayla işverenle görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Sendikadan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özşen madencilikte yürütmüş olduğumuz mücadelede bugün işverenlikle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde; İşten atılan 21 arkadaşımızın gün içinde işe geri iadesi sağlanacağı söylenmişti fakat şu saate kadar her hangi bir işe dönüş sağlanmadı. Konkardato komiserliği ile iletişim kuruldu. İşkur tarafından ödenecek olan kısım ayın 26'sında ödeneceği belirtildi. Fakat işverene ait olan kısmı için belirsizlik devam ediyor."

BASIN AÇIKLAMASINA ÇAĞRI

Dolayısıyla üç vardiya şeklinde çalışanların tamamı ile yürüttüğümüz mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. 25 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00'da Kavacık'tan Uzunköprü Atatürk meydanına yürüyüş gerçekleştireceğiz. Bu yürüyüşe Uzunköprü halkını ve esnafını ve emekten yana olan tüm halkımızı 13.00'da Uzunköprü meydanında yapacağımız basın açıklamasına çağırıyoruz. Bayram öncesi maden işçilerine yaşatılan bu haksızlığın çözülmesi zorunludur. Bütün sürecin takibindeyiz"

Kaynak: ANKA
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz

Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş'ın yeni hocasını buldu

Yerine gelecek hoca belli oldu
Fenerbahçe'den teklif aldı mı? İsmail Kartal'dan açıklama

Beklenen açıklamayı yaptı!
ABD İstihbarat Direktörü Gabbard, Trump'a istifasını sundu

Trump yönetiminde şok: İstihbaratın en tepedeki ismi görevini bıraktı!
İzmir'de doktora darp davasında sanığa 24 ay taksitle ceza

Kadın doktoru bir kere dövdü ama... Cezasını taksit taksit çekecek
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı

Polis memuru, baskına gittiği evdeki kadına tecavüze kalkıştı

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim

Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e tansiyonu düşürecek sözler
Almus Baraj Gölü'nün tamamen dolması nedeniyle bazı bölgeler su altında kaldı

Baraj doldu, ilçe sular altında kaldı! Ne varsa yuttu