Bağımsız Maden-İş Sendikası: Bayram Öncesi Maden İşçilerine Yaşatılan Bu Haksızlığın Çözülmesi Zorunludur

(EDİRNE) - Bağımsız Maden-İş Sendikası, Özşen madencilikte yürütmüş oldukları direnişe yönelik, "Bayram öncesi maden işçilerine yaşatılan bu haksızlığın çözülmesi zorunludur" açıklamasında bulundu. Açıklamada, "Konkardato komiserliği ile iletişim kuruldu. İşkur tarafından ödenecek olan kısım ayın 26'sında ödeneceği belirtildi" yer aldı.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası (Bağımsız Maden-İş Sendikası), Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde faaliyet gösteren Özşen Madencilik işçilerinin maaş, mesai ve tazminat hakları için direnişe başladığını duyurmuştu. Sendika bugün yaptığı açıklamayla işverenle görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Sendikadan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özşen madencilikte yürütmüş olduğumuz mücadelede bugün işverenlikle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde; İşten atılan 21 arkadaşımızın gün içinde işe geri iadesi sağlanacağı söylenmişti fakat şu saate kadar her hangi bir işe dönüş sağlanmadı. Konkardato komiserliği ile iletişim kuruldu. İşkur tarafından ödenecek olan kısım ayın 26'sında ödeneceği belirtildi. Fakat işverene ait olan kısmı için belirsizlik devam ediyor."

BASIN AÇIKLAMASINA ÇAĞRI

Dolayısıyla üç vardiya şeklinde çalışanların tamamı ile yürüttüğümüz mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. 25 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00'da Kavacık'tan Uzunköprü Atatürk meydanına yürüyüş gerçekleştireceğiz. Bu yürüyüşe Uzunköprü halkını ve esnafını ve emekten yana olan tüm halkımızı 13.00'da Uzunköprü meydanında yapacağımız basın açıklamasına çağırıyoruz. Bayram öncesi maden işçilerine yaşatılan bu haksızlığın çözülmesi zorunludur. Bütün sürecin takibindeyiz"

Kaynak: ANKA