Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Kamu Maliyesi Bakanlığına atama

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bütçe müzakereleriyle mücadele etmek adına Kamu Maliyesi Bakanlığına David Amiel'i atadı. Bu hamle, hükümetin ekonomi politikalarına odaklanma çabası olarak değerlendiriliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kamu açıkları ile mücadele eden ve bütçe müzakerelerin hükümet krizlerine yol açtığı ülkede bütçe yönetiminden sorumlu Kamu Maliyesi Bakanlığına yeni bir isim atadı.

Elysee Sarayından yapılan açıklamaya göre, Macron Kamu Hizmeti ve Devlet Reformu Bakan Vekili David Amiel'i, Amelie de Montchalin'in yerine Kamu Maliyesi Bakanı olarak atadı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, bütçe açığının azaltılmasından ve bir sonraki bütçenin hazırlanmasından sorumlu olacak Kamu Maliyesi Bakanı Amiel, Macron'a yakınlığı ile biliniyor.

Macron'un bu hamlesi bütçe müzakerelerinin hükümet krizlerine yol açtığı ve 2026 bütçesinin de Ulusal Meclis'te oylama yapılmadan geçirildiği Fransa'da hükümetin ekonomi politikalarına odaklanma ve bütçe yönetimini güçlendirme çabası olarak görülüyor.

Gelecek günlerde Macron'un kabinede diğer bazı değişiklikler de yapması bekleniyor.

Fransa'da son iki yıldır muhalefet ve iktidar kanadı arasında bütçe konusunda uzlaşma sağlanamaması, hükümet istikrarsızlığına yol açarken aylar süren 2026 bütçe görüşmelerinde hükümet ve muhalefet arasında uzlaşı sağlanamamıştı.

Bunun üzerine Başbakan Sebastien Lecornu, anayasal yetkisini kullanarak hükümetin 2026 bütçesini Ulusal Meclis'te oylama yapmadan geçirmişti.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
