Lüleburgaz'da Öğrenci Servis Ücretleri Belirlendi

Lüleburgaz Belediyesince öğrenci servis ücretleri belirlendi.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli başkanlığında Sokullu Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için okul servis ücret tarifesi görüşüldü.

Tarife kapsamında 3 kilometreye kadar 2 bin 160 lira, 6 kilometreye kadar 2 bin 530 lira, 9 kilometreye kadar 2 bin 940 lira, 15 kilometreye kadar 3 bin 140 lira, 15 kilometreyi aşan her kilometre için ise 40 lira ücret belirlendi.

Rehber personel bulundurulması gereken araçlarda ise tarifeye ek 600 lira öğrenci başına rehber personel ücreti alınacak.

Toplantıda, kardeş indirimi kapsamında gerekli belgeleri ibraz edip aynı servisi kullananlara yüzde 20, farklı servis kullanacaklara ise yüzde 10 olarak indirim uygulanmasına karar verildi.