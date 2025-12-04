Haberler

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'dan, Trump'a suç örgütü liderlerinin yakalanması için işbirliği teklifi

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmede, Miami'deki Brezilyalı suç örgütü liderlerinin gözaltına alınması için işbirliği talebinde bulundu. Uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadelede bölgesel işbirliğinin önemine değindi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD'de bulunan Brezilyalı suç örgütü liderlerinin gözaltına alınması için ABD Başkanı Donald Trump'a işbirliği önerisinde bulunduğunu söyledi.

Ülkesinde özel bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Lula da Silva, ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesini değerlendirdi.

Lula da Silva, Trump'a ABD'nin Miami kentinde yaşayan Brezilyalı suç örgütü liderlerinin yakalanıp gözaltına alınması için mevkidaşı Trump'a işbirliği önerisinde bulunduğunu vurgulayarak, "Örneğin, en büyük Brezilyalı akaryakıt kaçakçısı Miami'de yaşıyor. Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele mi edeceğiz? Trump'a özellikle şunu izah ettim, orada yaşayan Brezilyalıları gözaltına almaya başlayalım." ifadelerini kullandı.

Trump ile 40 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptığını belirten Lula da Silva, bölge ülkelerinin silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan çete liderleri ile diğer kaçakçılarla mücadelede çabalarını koordineli biçimde yürütmesi gerektiğini Trump'a aktardığını söyledi.

Lula da Silva, ABD'nin Karayipler'de uyuşturucu örgütleriyle mücadele gerekçesiyle yürüttüğü operasyonlara değinerek, "Trump'a şunu söyledim, silah kullanmamıza gerek yok, zeka ve istihbarata ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Trump ile Lula da Silva arasında 2 Aralık'ta yapılan telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ticaret müzakereleri de gündeme geldi.

Görüşmede, Washington'ın bazı Brezilya ürünlerine uyguladığı yüzde 40'lık ek gümrük vergileri ele alındı.

