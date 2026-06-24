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Antalya'da lüks sitede istenen 20 bin lira aidat ve 120 bin liralık ek ödemenin iptaline ilişkin dava başladı

Antalya'da lüks sitede istenen 20 bin lira aidat ve 120 bin liralık ek ödemenin iptaline ilişkin dava başladı
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Antalya Konyaaltı'ndaki lüks bir sitede, site sakinlerinden 20 bin lira aidat ve 120 bin lira ek ödeme istenmesine karşı açılan davanın görülmesine başlandı. Davacı, bütçe ve bilanço sunulmadığını, ödeme yapılmayan ortak alanların devre dışı bırakıldığını iddia etti.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki lüks sitede, site sakinlerinden 20 bin lira aidat ve 120 bin lira ek ödeme istenmesine ilişkin işlemin iptali için açılan davanın görülmesine başlandı.

Antalya 2. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmaya, davacı site sakini Hediye Hin ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme, tarafların sunduğu dilekçeler ve dosyadaki belgeleri değerlendirdikten sonra dava şartlarının mevcut olduğuna hükmederek, yargılamanın devamına karar verdi.

Davacı avukatları, delillerin toplanmasını ve gerekli görülmesi halinde tanıklarının dinlenmesini istedi.

Davalı taraf ise bazı davalılar yönünden husumet itirazında bulundu.

Mahkeme, dava konusu siteye ait karar defteri, toplantı çağrı belgeleri ve hazirun cetvelinin dosyaya sunulmasını ve bilirkişi incelemesi için davacı tarafa 5 bin lira ücret yatırması için iki haftalık kesin süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

"20 bin lira aidat, 120 bin lira ek ödeme" iddiası

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan davacı Hediye Hin, sitenin genel kurul toplantısında kat maliklerine ayrıntılı bütçe, bilanço ve mali tabloların sunulmadığını öne sürdü.

Ocak ayında kat maliklerinden 120 bin lira ek ödeme toplandığını öne süren Hin, diğer aylarda ise aidatın 20 bin lira olarak belirlendiğini, bu rakamların hangi bütçe ve bilançoya dayanılarak hesaplandığının açıklanmadığını söyledi.

Hin, ek ödemenin tahsili amacıyla bazı ortak kullanım alanlarındaki asansör, su, elektrik, klima ve VRV sistemlerinin devre dışı bırakıldığını iddia ederek, bu nedenle site sakinlerinin mağduriyet yaşadığını ve yaşananların video kayıtlarıyla belgelendiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ertuğrul Gün
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