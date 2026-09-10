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Lübnan Tarım Bakanı, İsrail'in ülkenin güneyinde 56 bin hektarlık tarım arazisine zarar verdiğini söyledi

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Lübnan, İsrail saldırılarının, ülkenin güneyinde en az 56 bin hektarlık tarım arazisine (toplam arazinin yüzde 22,5'i) zarar verdiğini duyurdu.

Lübnan, İsrail saldırılarının, ülkenin güneyinde en az 56 bin hektarlık tarım arazisine (toplam arazinin yüzde 22,5'i) zarar verdiğini duyurdu.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Tarım Bakanı Nizar Hani, Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile başkent Beyrut'ta bir araya geldi.

İsrail saldırıları sonucu ülkenin güneyindeki topraklar ve ekili alanların aldığı hasarın değerlendirildiği görüşmede, Hani, güneyde 56 bin hektarın üzerindeki tarım arazisinin zarar gördüğünü belirtti.

Hani, Tarım Bakanlığının, Lübnan ordusu ile işbirliği içinde çiftçilerin topraklarına erişimini ve hasadı kolaylaştırmak için çalışmaları tamamladığını dile getirdi.

Tarım Bakanlığının 2027 bütçesine, İsrail saldırılarının tarım arazilerine verdiği zararı karşılayacak ek bütçe sağlanıp sağlanmayacağıyla ilgili Hani, kara sınırları ve limanlara yönelik altyapının geliştirilmesinde ufak çaplı ek ödenekler olacağını aktardı.

İsrail saldırılarının güneydeki tarım sektörüne verdiği zararı karşılamak için çeşitli kaynaklardan finansman sağlama çabalarının devam ettiğini belirten Hani, Dünya Bankası ile bu zararı gidermeye dönük yaklaşık 40 milyon dolarlık ortak bir proje yürüttüklerine işaret etti.

Çiftçilere halihazırda 6 ila 7 milyon dolar destek sağladıklarını ifade eden Hani, Lübnan'ın güneyindeki tarım sektörünün iyileştirilmesi için daha fazla fon sağlanması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA
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