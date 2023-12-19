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Lokanta ve restoranlarda fiyat listesi zorunluluğu

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Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmeliğe göre, lokanta, restoran, kafe ve pastanelerde fiyat listelerinin giriş kapısı ve masalara koyulması zorunlu hale gelecek.

TİCARET Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, 1 Ocak'tan itibaren lokanta, restoran, kafe ve pastanelerde fiyat listelerinin giriş kapısı ve masalara koyulması zorunlu olacak.

Resmi Gazete'de Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmeliğe göre; tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerlerinin hizmetin sunulduğu işyerlerinde, giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne koyulması zorunlu olacak. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak olan yönetmelik, lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerini kapsayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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