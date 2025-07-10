Lapseki'de Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Bölümü için Yetenek Sınavı Gerçekleştirildi

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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde açılan spor bölümüne aday öğrenciler için özel yetenek sınavı yapıldı. 56 öğrencinin katıldığı sınavda, 30 öğrenci çeşitli branşlarda başarılı oldu.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde açılan spor bölümüne aday öğrenciler için özel yetenek sınavı uygulandı.

Lapseki Anadolu İmam Hatip Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen özel yetenek sınavına, il merkezi ve ilçelerden 56 öğrenci başvurdu.

Koordinasyon parkuru, ritim sınavı, esneklik ve kuvvet, hız ve sürat testlerinin uygulandığı yetenek sınavını, aralarında futbol, atletizm, yüzme ve tekvando branşlarında 8 lisanslı sporcunun da yer aldığı toplam 30 öğrenci kazandı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Çetin, Lapseki İlçe Milli Eğitim Müdürü Hikmet Tepeli, Şube Müdürü Murat Özkan, Komisyon Başkanı ve Okul Müdürü Necattin Alptekin'i ziyaret ederek, yetenek sınavına ilişkin bilgi aldı.

Alptekin, il genelinde tek olan spor bölümüyle, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin keşfedilmesini, kötü alışkanlıklardan korunmasını, ahlaklı, dürüst ve güvenilir olmasını, ailesine, vatanına hayırlı bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir vizyonla yola çıktıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Ercan Özçetin - Güncel
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