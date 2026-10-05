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KUZKA desteğiyle Boyabat'ta kadın girişimcilere üretim ve istihdam imkanı sağlanıyor

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KUZKA desteğiyle Boyabat'ta kadın girişimcilere üretim ve istihdam imkanı sağlanıyor
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Sinop'un Boyabat ilçesinde KUZKA desteğiyle kurulan atölyede kadın girişimcilere üretim ve istihdam imkanı sunuluyor. Proje kapsamında dijital pazarlama ve e-ticaret eğitimi alan kadınlar, el emeği ürünlerini çevrimiçi platformlardan doğrudan tüketiciye ulaştırabiliyor.

Sinop'un Boyabat ilçesinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) desteğiyle kurulan gıda, dokuma, dikiş, nakış ve dijital çember atölyesinde, kadın girişimcilere üretim ve istihdam imkanı sunulunuyor.

Teknoloji ve Sanayi Bakanlığınca uygulanan SOGEP-Anadoludakiler Programı kapsamında 2024 yılında KUZKA desteğiyle hayata geçirilen Boyabat Tekno Zanaart Projesi ile ilçenin geleneksel taş baskı ve çember dokumacılığı gibi kültürel değerleri, hem gelecek kuşaklara aktarılıyor hem de kadınlara üretim ve pazarlama olanakları sağlanıyor.

Projeyle dijital pazarlama ve e-ticaret eğitimleri de verilen kadınlar, bu sayede el emeği ürünlerini çevrimiçi platformlar aracılığıyla doğrudan tüketiciye ulaştırma imkanıda elde ediyor.

Proje kapsamında oluşturulan atölye, üretim ve satış alanlarında incelemelerde bulunan KUZKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan, kadın girişimcilerle bir araya geldi.

Boyabat Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından işletilen tarihi konağı gezerek proje kapsamında temin edilen mutfak ekipmanları, ambalaj ve etiket tasarımları ile taş baskı atölyesinde üretilen ürünleri inceleyen Eraslan, daha sonra bir süre kadın girişimcilerle görüşerek üretim ve satış faaliyetlerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Öğretmenevi bahçesinde kadınlar tarafından üretilen ürünlerin satış ve pazarlama alanlarını da gezen Eraslan, KUZKA olarak kadın istihdam ve üretim güçlerine destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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