Kuzey Makedonya Milli Takımı'nı taşıyan uçak teknik arıza nedeniyle geri döndü

A Milli futbol Takımı'yla İstanbul'da hazırlık maçına çıkan Kuzey Makedonya Futbol Takımı'nı taşıyan uçak teknik bir arıza nedeniyle İstanbul Havalimanı'na geri döndü.

Kuzey Makedonya Milli Futbol Takımı'nı taşıyan uçak dün saat 13.17 sıralarında İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Freebird Airlines'a ait FH1949 sefer sayılı Airbus A320 tipi TC-FHK kuyruk tescilli uçak, havalandıktan kısa süre sonra kokpit ekibi, teknik bir arıza tespit ederek dönüş kararı aldı. Uçak, saat 13.47'de İstanbul Havalimanı'na güvenli şekilde indi. Yapılan kontrollerin ardından aynı uçak, saat 19.38'de Üsküp'e gitmek üzere yeniden havalandı. Olay sırasında Kuzey Makedonya Milli Takımı kafilesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı