Kuyumcuyu bıçakla tehdit ederek 600 bin TL'lik bilezik alıp kaçan şüpheli yakalandı (2)
TUTUKLANDIAntalya'da kuyumcu dükkanı sahibini bıçakla tehdit edip, 600 bin TL değerinde 18 bilezik ile 14 bin TL çalan Fatih Hazer, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
TUTUKLANDI
Antalya'da kuyumcu dükkanı sahibini bıçakla tehdit edip, 600 bin TL değerinde 18 bilezik ile 14 bin TL çalan Fatih Hazer, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel