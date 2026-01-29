Haberler

Kuyumcu dükkanını soyan şüpheli adliyeye sevk edildi

Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kuyumcu dükkanını silah zoruyla soyan İ.Y., polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Olayın detayları ve şüphelinin ifadesi ortaya çıktı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde tabanca ile girdiği kuyumcu dükkanından silah zoruyla 100 gram altını alıp, kaçan, polisin çalışmasıyla yakalanıp, gözaltına alınan İ.Y., adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Tarsus ilçesi Bankalar Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Elinde tabancayla iş yerine giren İ.Y., kuyumcu Reşat Gözen'i tehdit ederek, 100 gram altını gasbedip, havaya ateş açarak kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli İ.Y.'yi tespit etti. Ekiplerin izini takip ettiği İ.Y., gözaltına alındı. Altını kaçarken düşürdüğünü iddia eden İ.Y.'nin ifadesinde, kumar borcu nedeniyle olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
