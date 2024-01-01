Kütahya'da horoz dövüştürücüler gözaltına alındı
Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir evin bahçesinde horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine 8 kişi gözaltına alındı. Zanlılar hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde, bir evin bahçesinde horoz dövüştürdükleri belirlenen 8 kişi gözaltına alındı.
Dayınlar Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine bölgeye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Bahçede kurulan platformda horoz dövüştüren F.D. (70), M.G. (46), Y.E. (41), E.A. (47), A.K. (35), I.K. (33), Ö.B. (42) ve M.E. (56) suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli ve idari işlem başlatıldı, dövüştürülen 5 horoza el konuldu.