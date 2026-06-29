Haberler

Kütahya'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Kütahya'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'daki bir toprak ürünleri fabrikasının depolama kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Kütahya'da bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çalca Mahallesi'ndeki 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren toprak ürünleri imalatı yapılan bir fabrikanın depolama kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kütahya Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Kaynak: AA / Muharrem Cin
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi

Böylesi görülmedi! Güvenlik çemberi genişledi, kuş bile uçurmuyorlar

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğünde talihsiz kaza! Gelin bir anda yere serildi

Güzel başlayan düğün kabusa döndü! Herkes aynı yorumu yapıyor
Hem emzirdi hem canlı yayına devam etti

Hem emzirdi hem canlı yayına devam etti
Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı

Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı
İsmail Kartal 'Bu sezon bizimle olacaklar' deyip 2 futbolcunun adını verdi

"Bu sezon bizimle olacaklar" deyip 2 futbolcunun adını verdi
Görüntü Rusya'dan! 30 litre benzin almayı başarınca sevinçten havalara uçtular

Görüntü Rusya'dan! Bu sevincin nedeni şaşkına çevirdi
Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar

Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar
Tenor Hakan Aysev, 7. kez evlendi

60 kilo verdi, 7. kez nikah masasına oturdu