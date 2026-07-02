Büfesinin üzerine çıkıp kendini zincirledi

KÜTAHYA'da sözleşmeleri sona eren büfesinin kaldırılmasına karar verilen Gökhan G., gelen belediye ekiplerine direndi. Büfenin üzerine çıkıp kendisini zincirleyen Gökhan G. uzun uğraşlar sonucu ikna edildi. Büfe ise ekipler tarafından kaldırıldı.

Kütahya Belediyesi ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde sözleşmeleri sona eren ve encümen kararıyla kaldırılması kararı verilen büfeler için bölgeye gitti. Ekipleri gören büfe esnafından Gökhan G., karara tepki gösterdi. Gökhan G., büfenin üzerine çıkıp kendini zincirledi. Uzun süren görüşmelerle Gökhan G. ikna edilerek indirildi. Belediye ekipleri de cadde üzerindeki 3 büfeyi kaldırdı.

Kütahya Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'işgaliye harcı' alınarak 2007 yılında bu yana faaliyet gösteren büfeler ve aynı caddede ihale usulüyle verilen büfelerin sözleşmelerinin 30 Haziran 2026'da sona erdiği belirtilerek, "Aynı cadde üzerinde benzer nitelikli işletmelerin farklı hukuki statülerde bulunması, uygulamada hukuki eşitlik ilkesini zedeleyen farklılara yol açmıştır. Eşitlik ilkesinin sağlanması ve mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmesi amacıyla ihale usulü ile verilen büfelerin sözleşmeleri 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla sona ermiş ve bu işletmeler için tahliye süreci sorunsuz bir şekilde başlatılmıştır. Buna karşın sadece işgaliye bedeli ödeyerek alanı kullanan diğer büfe işletmecileri alanı tahliye etmemektedir" denildi.

Şubat ayından bu yana işgaliye bedeli ödeyerek büfe işleten 3 esnaf ile görüşüldüğü belirtilen açıklamada, "Konunun çözümü için belediyemiz tarafından iyi niyet, diyalog ve anlayışla hareket edilmiştir. Bu süreçte büfe sahipleriyle defalarca görüşmeler gerçekleştirilmiş, kendilerine süreç hakkında ayrıntılı bilgiler aktarılmış ve herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına çeşitli alternatifler sunulmuştur. Ancak geçen uzun süreye ve sunulan yapıcı çözümlere rağmen esnafımız tarafından bir türlü uzlaşmaya yanaşılmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı