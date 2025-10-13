Kütahya'da Amatör Spor Haftası Yürüyüşü ve Ödül Töreni

Kütahya'da, Amatör Spor Haftası dolayısıyla yürüyüş yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen programda sporcular ve katılımcılar, Cumhuriyet Caddesi'nden Zafer Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından Dumlupınar Spor Salonu'nda "Yılın Enleri" ödül töreni düzenlendi.

Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, programda yaptığı konuşmada, sporcu gençlerle bir arada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kütahya'nın spor ve amatör kulüpler bakımından ön plana çıkan bir şehir olduğunu belirten Ovalı, şunları söyledi:

"Başta Sayın Valimiz Musa Işın ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün katkılarıyla "spor her yerde" projesi ile spor yapmak isteyen herkesin adeta ayağına spor hizmetleri götürüldü. Yine amatör kulüplerimize çeşitli dönemlerde malzeme desteğinde bulunuluyor. Yeni veya yenilenen tesisler amatör kulüplerimizin, spor yapmak isteyenlerin hizmetine sunuluyor. Vatandaşlarımızdan gelen taleplerle her zaman bu talepleri karşılayan taraf olmaya devam edeceğiz."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük de Amatör Spor Haftasını coşkulu bir şekilde kutladıklarını ifade ederek, "Spor yalnızca fiziksel bir aktivite değil aynı zamanda sağlıklı bir yaşam tarzının, dayanışmanın, disiplinin sembolüdür. Gençlerimizin sporla iç içe bir hayat sürmesi, onları bağımlılıktan uzak tutmakta en etkili yollardan biridir." dedi.

Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Cengiz ise, düzenlenen program için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından halk oyunları ile sporcu gençler gösterisi sunuldu.

Program, yılın antrenörü, sporcusu, hakemi, spor yöneticisi, il temsilcisi gibi kategorilerde belirlenen kişilere plaket takdim edilmesiyle sona erdi.