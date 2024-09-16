Üye Girişi
Haberler

Kuşadası'nda Bisiklet Sürücüsü Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otomobilin çarptığı 74 yaşındaki bisiklet sürücüsü Ayhan Avcı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın), AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Ayhan Avcı (74), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, öğlen saatlerinde Güzelçamlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yol kenarında bisikletle giden Ayhan Avcı'ya çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletin sürücüsü Avcı metrelerce savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Avcı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Avcı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Ayhan Avcı Güvenlik Otomobil Kuşadası 3-sayfa trafik Güncel Aydın Spor Kaza

Ömer Çelik'ten sivil anayasa açıklaması: Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk

"Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk"

 Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı

Cenaze törenindeki tartışmaya Ayşenur'un ailesinden açıklama var

 Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek

Almanya, Türklerin endişeyle beklediği açıklamayı yaptı
Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı

Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızıl Goncalar bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, ne zaman başlıyor, 16 Eylül Pazartesi NOW TV? Çankırı'da deprem mi oldu? Çankırı'da son dakika deprem oldu 16 Eylül Pazartesi! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Antalyaspor Adana Demirspor maçı CANLI izle! (BEIN SPORTS) Antalya ADS maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçe'nin hafta içi erteleme maçı var mı, yok mu, neden yok? Cut Out tekniği nedir? Sıla Bebek öldü mü, yaşıyor mu (TEKİRDAĞ)? Runtime Exception ne demek? Bollywood nedir? Yalan 15. bölüm izle! 16 Eylül Pazartesi Yalan BÖLÜM izleme linki! Uluslararası filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Uluslararası filmi ne zaman, nerede çekildi? Meritking nedir? Meritking news ne sitesidir?
title