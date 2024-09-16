Kuşadası'nda Bisiklet Sürücüsü Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın), AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Ayhan Avcı (74), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, öğlen saatlerinde Güzelçamlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yol kenarında bisikletle giden Ayhan Avcı'ya çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletin sürücüsü Avcı metrelerce savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Avcı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Avcı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.