AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Iğdır'da ziyaretlerde bulundu.

Zorlu, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında partisinin Iğdır İl Başkanlığını ziyaret ederek, Üç Kademe Toplantısı'na katıldıktan sonra Iğdır Valiliğine geçti.

Burada Vali Ercan Turan tarafından karşılanan Zorlu, bir süre Valilik makamında görüşme gerçekleştirdi.

Daha sonra Atatürk Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret eden Zorlu, vatandaşlarla sohbet etti.

Zorlu, bir restoranda düzenlenen Kanaat Önderleriyle Buluşma Toplantısı'na da katıldı.