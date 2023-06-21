Kurban Bayramı'nda sokakta kurban kesenlere 3 bin 30 lira ceza uygulanacak

Kurban Bayramı'nda park ve cadde gibi kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde kesim yapanlara 3 bin 36 lira ceza uygulanacak. Ayrıca kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa bırakan tesislere, toplu kesimler için 293 bin 188 lira, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 7 bin 283 lira ceza verilecek.

Kurban Bayramı yaklaşırken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesi için tedbirler alındı. Buna göre Kurban kesim yeri olarak cadde, sokak ve parkları kullananlara 3 bin 36 bin lira para cezası verilecek. Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa bırakan tesislere, toplu kesimler için 293 bin 188 lira, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 7 bin 283 lira ceza verilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine neden olabilecek faaliyetlere karşı toplum ve çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesi için tedbirler aldı.

ATIKLARI BIRAKANLARI YAPTIRIM UYGULANACAK

Kurban kesim yeri olarak cadde, sokak ve parkları kullananlar ile kesimden sonra kan, atık ve iç organları bu alanlarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal yaptırımlar uygulanacak.

293 BİN LİRA CEZASI VAR

Bakanlık, park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara, Çevre Kanunu'nun 20. maddesi gereğince 3 bin 36 lira ceza uygulayacak.

Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa bırakan tesislere, toplu kesimler için 293 bin 188 lira, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 7 bin 283 lira ceza verilecek.

ATIKLAR DAYANIKLI TORBALARA KOYULACAK

Kurban kesimi sonucu oluşan atıklar, sızdırmaz, dayanıklı ve yüksek yoğunluklu siyah polietilen torbalara, torba hacminin üçte ikisini geçmeyecek şekilde konulacak. Torbalar, ağzı iyice kapatılıp bağlanarak, Kurban Bayramı süresince düzenli hizmet verecek belediye temizlik ekiplerine teslim edilecek.

Hayvan pazarı, geçici kurban satış ve kesim yerleri, bayram sonuna kadar 24 saat esasıyla denetlenecek.