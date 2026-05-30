İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili dönüşünde yoğunluk yaşanıyor
Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor. Tatilcilerin dönüş hareketliliği sürerken, emniyet ve jandarma ekipleri denetimlerini devam ettiriyor.
Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor.
Otoyollarda ve kara yollarında 9 günlük tatil için İstanbul'dan farklı kentlere gidip dönüş yapanların oluşturduğu hareketlilik sürüyor.
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde, özellikle İstanbul istikametinde yoğunluk gözleniyor.
Kurban Bayramı tatilini Ege ve Akdeniz bölgelerinde geçiren tatilciler, otoyolda zaman zaman trafik oluşturuyor.
Emniyet ve jandarma ekipleri trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde denetimlerini sürdürüyor.
Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz