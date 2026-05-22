Haberler

Kayseri'deki bıçakçılarda 'bileme' yoğunluğu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de Kurban Bayramı öncesi bıçakçılar yoğun mesai yaparken, bıçak bileme ücreti 50 TL olarak belirlendi. Esnaf, vatandaşları son güne bırakmamaları konusunda uyardı.

KAYSERİ'de, Kurban Bayramı öncesi bıçakçılar yoğun mesai yapıyor. Bıçakçı esnafı, bıçak başı 50 TL bileme ücreti alıyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Melikgazi ilçesi Camikebir Mahallesi'ndeki Bıçakçılar Çarşısı'nda hareketlilik başladı. Kurban kesiminde kullanılacak bıçaklar, biletilmesi için çarşıdaki bıçakçılara getiriliyor. 40 yıldır bıçakçılık yapan esnaf İbrahim Tüfekçi (60), "Geçmiş yıllardaki Kurban Bayramı öncesi yoğunluğa bakarsak bileme ve satışımız çok az oluyor. Artık insanlar kurbanı kesmiyor, hayır olarak yapıyorlar. Bu durumunda bizlere çok zararı oluyor. Hayır için, ihtiyaç sahiplerine kesilen kurbanlardan dolayı işlerimiz baya azaldı. Geçmiş yıllara oranla yoğunluk pek yok. Kurban Bayramı öncesi tabi bir hareketlilik var ama az bir yoğunluk var. Bileme devamlı geliyor ama satışlarımız az dedi.

'T5 VE T7 ÇELİĞİNDEN BIÇAKLARI ALMALARINI TAVSİYE EDERİM'

Kurban kesimini gerçekleştirecek kişilerin ne yapması gerektiğine de değinen Tüfekçi, "Bileme fiyatlarında bıçaklarımız 50 TL, satır ve nacaklarımız 100 TL, kasapların kevgir takımları 150 TL, döner bıçağı 100, döner açma bıçağı ise 100 TL gibi fiyatlar şeklinde devam ediyor. Vatandaşlar ağırlıklı olarak bıçaklarını biletiyorlar. Eğer vatandaşların eski bıçakları iyiyse yeni bıçak almalarına gerek yok ama iyi değilse kasapların kullandığı 'T5' ve 'T7' çeliğinden bıçaklar var onları almalarını tavsiye ederim. O bıçaklar çok güzel keser. Onlarda memnun kalırlar. Vatandaşlarımıza Kurbanda bıçak kullanımıyla ilgili uyarımız şu; herksin mesleğini yapması lazım. Eğer kesme becerisi varsa ve kurban kesme işini iyi biliyorsa kesmesi lazım ama bunun haricinde kendi mesleği değilse kesmemesi gerekir. Hastanelerde görüyoruz insanların eli kolu kesiliyor. Bu kişilerde işi bilmeyen vatandaşlarımız diye konuştu.

'BİLEMEYE EN AZ 15-20 GÜN ÖNCEDEN GELİNMESİ GEREKİYOR'

Bıçaklar bilenirken 4 kişinin elinden geçtiğine vurgu yapan Tüfekçi, şunları söyledi:

"Keskin bıçaklar her zaman hayvana eziyet çektirmemek ve işin daha temiz olması adına önemli. Tabi bıçağın keskin olmasıyla da bitmiyor. Onu kullanabilmek de önemli. Vatandaşlara her zaman söylediğimiz gibi, bu günlere bıçak biletme işinin kalmaması gerekiyor. En az 15-20 gün önceden gelinmesi gerekiyor. Her zaman söylesek de son güne kalıyorlar. Bıçaklarımız bilenirken 4 elden geçiyor. Bileme el emeğiyle yapılan bir iş. Son güne kalınmaması lazım. Son güne kalındığı zaman olmuyor. Yoğunluk olduğu için bizim içimize de sinmiyor.

Haber-Kamera: Öykü GENÇ/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz

Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Firari şüpheli Umut Altaş ABD’de gözaltına alındı

Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi ABD'de gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş'ın yeni hocasını buldu

Yerine gelecek hoca belli oldu
Fenerbahçe'den teklif aldı mı? İsmail Kartal'dan açıklama

Beklenen açıklamayı yaptı!
ABD İstihbarat Direktörü Gabbard, Trump'a istifasını sundu

Trump yönetiminde şok: İstihbaratın en tepedeki ismi görevini bıraktı!
İzmir'de doktora darp davasında sanığa 24 ay taksitle ceza

Kadın doktoru bir kere dövdü ama... Cezasını taksit taksit çekecek
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı

Polis memuru, baskına gittiği evdeki kadına tecavüze kalkıştı

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim

Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e tansiyonu düşürecek sözler
Almus Baraj Gölü'nün tamamen dolması nedeniyle bazı bölgeler su altında kaldı

Baraj doldu, ilçe sular altında kaldı! Ne varsa yuttu