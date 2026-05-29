Çerkeş ilçe merkezinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Çerkeş ilçe merkezinde Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluğun Pazar günü geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla, Çerkeş ilçe merkezinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu başladı.

Ankara yönünde hissedilen yoğunluk, Çerkeş merkezinde uzun araç kuyruklarına neden oldu. Ankara istikametine doğru yola çıkan binlerce araç sürücüsü, Avukat Akın Gönel Caddesi üzerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Bölgedeki trafik yoğunluğunun Pazar günü geç saatlere kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı
