Kumlucalı judocu Büyükkuşcular, U12 Balkan Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

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Kumlucalı judocu Muhammed Emir Büyükkuşcular, Bosna Hersek'te düzenlenen U12 Balkan Şampiyonası'nda 24 kiloda bronz madalya kazandı.

23-24 Ekim'de 8 ülkeden 336 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada milli takım adına mücadele eden Büyükkuşcular, üçüncü oldu.

Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, genç sporcuyu tebrik ederek antrenörlüğünü de üstlenen babası Ferdi Büyükkuşcular'a teşekkür etti.

Büyükkuşcular'ın gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına inandığını belirten Koca, ilçedeki sporcuların ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği derecelerin gençlere örnek olduğunu ifade ederek sporcuya ve antrenörüne başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA