Kumluca Kaymakamı Güneş, 3 Kasım'da hizmete girecek trafo merkezini inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yapımı tamamlanan trafo merkezinin 3 Kasım'da hizmete gireceği bildirildi.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, trafo merkezinde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Güneş, yatırımın Kumluca'nın gelişimine katkı sağlayacağını belirterek, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen kurum ve kuruluşlara, yatırımcı firmaya, teknik ekiplere ve sahada görev yapan personele teşekkür etti.

Trafo merkezinin ilçenin enerji altyapısını güçlendirmesi ve vatandaşlara sunulan enerji hizmetlerinin kalitesini artırması hedefleniyor.

Kaynak: AA