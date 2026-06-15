Haberler

Kumlucalı yüzücüler Antalya'daki yarışlardan derecelerle döndü

Kumlucalı yüzücüler Antalya'daki yarışlardan derecelerle döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da düzenlenen yüzme yarışlarında Kumluca Demir Spor Kulübü sporcuları, 50 metre serbest, sırtüstü ve kurbağalama kategorilerinde birincilik, ikincilik ve üçüncülük dereceleri elde etti. İlçe müdürü, başarıların disiplinli çalışmanın sonucu olduğunu belirtti.

Antalya'da düzenlenen yüzme yarışlarında mücadele eden Kumluca Demir Spor Kulübü sporcuları, çeşitli kategorilerde dereceler elde etti.

İl merkezinde 12-14 Haziran'da gerçekleştirilen yarışmaya Kumluca'dan katılan sporculardan Ömer Kaan Bayar 50 metre serbest ve 50 metre sırtüstü branşlarında birincilik oldu. Tusem Nur Yılmaz ise 50 metre sırtüstünde birinci, 100 metre sırtüstünde ikinci ve 50 metre kurbağalamada üçüncü olmayı başardı.

Eymen Güler de 100 metre sırtüstü kategorisinde ikinci olarak organizasyonu dereceyle tamamladı.

Kumluca Demir Spor Kulübü sporcularını tebrik eden Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, elde edilen başarıların düzenli ve disiplinli çalışmaların sonucu olduğu söyledi.

Koca, başarıların ilçede sporun gelişimi açısından önemli olduğunu ifade ederek, "İlçemizden daha fazla başarılı sporcu yetiştirmeyi ve gelecekte milli takıma sporcu kazandırmayı hedefliyoruz. Bu tür yarışmalar, sporcularımızın kendilerine olan güvenini pekiştiriyor. İnşallah gelecek yıllarda bölgesel ve Türkiye geneli başarılar bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak
Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı

ABD-İran mutabakatında dünyanın beklediği adım atıldı
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti

Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nda VAR krizi! Hakemin yaptığı el işareti başını yaktı

Bu hareketi başını yaktı!
Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar

Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar
Bir ili sevince boğan gelişme! Vali duyurdu: Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz

Bir ili sevince boğan gelişme! Vali: Resmi Gazete'yi bekliyoruz
Beklenen an geldi! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor

Günlerdir beklenen an geldi çattı! Herkesin gözü kulağı bu haberde
Üniversite kampüsünde korkunç kaza

Üniversite kampüsünde korkunç kaza
İstanbul'daki evden çıkanlar şaşkına çevirdi! Tarantula, akrep, savan varan ve daha fazlası...

Bu evde yok yok! Afrika dev salyangozundan savan varanına...
Aziz Yıldırım dediğini yaptı! Fenerbahçe Stadı'nda Maraton tribününün yıkımına başlandı

Fenerbahçe Stadı'nda yıkım başladı