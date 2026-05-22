Kumluca'da en iyi zeytinyağı üreticileri ödüllendirildi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen 1. Antalya Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması'nda dereceye giren üreticilere ödülleri verildi. Ziraat Odası Başkanı Kökçe, kaliteli üretimle zeytinyağında da marka olmayı hedeflediklerini söyledi.

Antalya'nın Kumluca İlçesinde en iyi zeytinyağı üreticileri ödüllendirildi.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Tevfik Kökçe, Antalya Valiliği ile Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen 1. Antalya Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışmasında üreticilerin önemli bir başarıya imza attığını söyledi.

Göreve geldiği günden bu yana hedeflerinin kalite olduğunu belirten Kökçe, "Ziraat Odası olarak Batı Antalya da bir ilkleri gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de kaliteli üretim yapan çiftçilerimizin sayesinde domateste olduğu gibi zeytinyağında da marka olmak için çabalıyoruz." dedi.

Başkan Kökçe, daha sonra dereceye giren üreticilere plaket ve hediye takdim etti.

Kaynak: AA / Ali Karataç
